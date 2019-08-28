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الأهلي ينتظر صفقة تبادلية للتخلص من أزارو

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وزير التعليم العالي يبحث دعم التعاون العلمي مع جامعة طوكيو الطبية النسائية

وزير التعليم العالي يبحث دعم التعاون العلمي مع جامعة طوكيو الطبية النسائية

بدء محاكمة رئيس الوزراء الماليزي السابق في فضيحة "1 إم دي بي"

بدء محاكمة رئيس الوزراء الماليزي السابق في فضيحة "1 إم دي بي"

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-8-2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-8-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الأربعاء 28-8-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الأربعاء 28-8-2019 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 28-8-2019 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 28-8-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-8-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-8-2019 في مصر

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