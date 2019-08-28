أصيب 3 أشخاص برش خرطوش أمس، إثر مشاجرة مع سائق وعامل، بقرية الحرجة قبلي دائرة مركز البلينا بسوهاج، وجرى القبض على المتهمين، والسلاح المستخدم، ونقل المصابين لمستشفى البلينا للعلاج، وتحويلهم للمستشفى الجامعي.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد وائل مراد، مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من "محي الدين. م. ا" 50 عاما عامل مصابا برش خرطوش بالوجه، نجله "إبراهيم" 25 عاما عامل مصابا برش خرطوش بالحوض، "إسلام. ج. م" 20عاما طالب، مصاباً برش خرطوش بالصدر والكتف الأيمن ويقيمون بناحية الحرجة قبلي دائرة المركز ادعاء تعدي من آخرين وتم تحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

إنتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤالهم اتهموا كلاً من "حازم. ا. ع" 40 عاما سائق شقيق زوجة الأول، "عبد العليم. ع. ر" 50 عاما عامل "زوج شقيقة المتهم الأول"، ويقيمان بذات الناحية بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزة الأول مما نتج عنه إصابتهم بسبب خلافات المصاهرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبحوزة الأول بندقية خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.