وفاة المخرج جويل شوماخر.. حصل على الدب الذهبي وأخرج Batman Forever

توفى المخرج الأمريكي جويل شوماخر في ولاية نيويورك عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

ولد شوماخر في 29 أغسطس 1939، بولاية نيويورك، وبدأ حياته الفنية مصمما للأزياء في عدد من الأفلام، ثم انتقل إلى الإخراج وقدم أول أعماله كمخرج عام 1974، وهو الفيلم التلفزيوني Virginia Hill والذي ألفه أيضا.

أخرج جويل شوماخر 35 فيلما، وألف 12 خلال مسيرته الفنية، ومن أشهر أفلامه Batman Foreverو Batman & Robin عام 1997، وPhone Booth عام 2002، وفيلم 8MM الذي حصد عنه جائزة الدب الذهبي من مهرجان برلين السينمائي عام 1999، بطولة نيكولاس كيدج وخواكين فينيكس وتأليف أندريو كيفين واكر.

وآخر أعمال جويل شوماخر كان عام 2013، حين شارك في إخراج مسلسل House of Cards.