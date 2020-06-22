غدا Sandra Dewey رئيس العمليات التجارية لـ HBO ضيفة ندوة بمهرجان "كان"

تنعقد غدا الثلاثاء، ضمن سوق مهرجان كان، مناقشة مع "Sandra Dewey"، رئيس قسم الإنتاج والعمليات التجارية لشركة "WarnerMedia Entertainment"، ورئيس العمليات التجارية لـ "HBO Max"، حيث سيتم الحديث عن إطلاق منصة "HBO Max" وذلك في الساعة السادسة مساء، بحسب ما أعلنه موقع "كان" السينمائي.

تأتي المناقشة مع "Sandra Dewey"، ضمن أحداث سوق مهرجان كان الافتراضي الذي يبدأ اليوم، ويستمر حتى 26 من الشهر الجاري.

ويقام سوق أفلام مهرجان كان "أون لاين"، بعد إلغاء الدورة بسبب تفشي فيروس كورونا، ويهدف إصدار هذا العام إلى الاستمرار في دعم صناعة السينما الدولية ومحترفيها.

يجمع "السوق" أكثر من 8500 مشارك، وسيتم تشغيل أكثر من 1200 عرض على الإنترنت، وستتوفر حقوق شراء 2300 فيلم روائي طويل، بحسب الموقع الرسمي لمهرجان كان.

كما سيوفر السوق فرصًا لحضور أكثر من 150 حدثًا، بجانب محادثات نقاشية رئيسية، واجتماعات سريعة ومناقشات مائدة مستديرة، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الحصرية من مؤلفي الأفلام والموسيقيين.

ومن الجدير بالذكر، أن إدارة مهرجان كان، كشفت عن قائمة اختياراتها الرسمية النهائية لعام 2020، منذ عدة أيام، وذلك بعدما أعلنها رئيس المهرجان بيير ليسكور، من العاصمة الفرنسية باريس، حيث ضمت القائمة 56 فيلما.

وضمت القائمة فيلم "The French Dispatch" للمخرج ويس أندرسون.

وضمت القائمة أيضأ أفلام، "Summer Of 85"، للمخرج فرانسوا أوزون، و"True Mothers" للمخرجة "Naomi Kawase"، وفيلم "Lover’s Rock"، للمخرج ستيف ماكوين، وفيلم "Mangrove"، للمخرج "Steve McQueen"، وفيلم "Another Round"، للمخرج "Thomas Vinterberg"، وأيضا فيلم "ADN" من إخراج "Maïwenn".. وغيرها. كما ضمت القائمة 4 أفلام أنيمشن.. و3 أفلام وثائقية.