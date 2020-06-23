استطلاع: البريطانيون يريدون خفض راتب بوريس جونسون

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنّ معظم البريطانيين يعتقدون أنّ رئيس الوزراء بوريس جونسون يجب أن يخفض راتبه على خلفية وباء الفيروس التاجي.

وانحاز إلى هذا الخيار في الإجابة على استطلاع للرأي بالخصوص 75% من المشاركين في العينة، مشيرين إلى أنّهم على يقين من أنّ رئيس الحكومة البريطانية يجب أن يقتدي برئيس بلدية لندن، صادق خان، وأن يخفض راتبه ورواتب كبار الوزراء بنسبة 10%، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

بالمقابل، رأى ما نسبته 13% من المشاركين في الاستطلاع الذي نظمته مؤسسة MailOnline، أنّ الأمر ليس ضروريا، فيما تعذرت الإجابة على 11% آخرين.

وكان خان خفض في الأسبوع الماضي راتبه البالغ 152 ألف جنيه إسترليني طواعية بمقدار 15 ألف جنيه سنويا، وقرر بالتالي بهذه الطريقة المساهمة في ملء ميزانية العاصمة بسبب الوضع مع الفيروس التاجي.

يذكر أنّ الخدمة الإحصائية الوطنية في بريطانيا سجلت في أبريل انخفاضا قياسيا في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 20.4%، وبلغ الانخفاض في الإنتاج في المملكة المتحدة في المجمل، على مدى الأشهر الثلاثة منذ فبراير، 10.4%.