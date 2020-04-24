وزير الصحة البريطاني: بوريس جونسون في حالة جيدة ويواصل التعافي

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، يواصل التعافي بعد إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19"، واصفًا حالته الصحية بأنه "جيدة".

وقال هانكوك، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، اليوم، أن جونسون سيعود بمجرد أن يوصي أطباؤه بذلك، وأن هذا القرار يرجع إلى رئيس الوزراء بالتشاور مع أطبائه، مشيرًا إلى أنه تحدث معه أمس وأنه في حالة صحية جيدة للغاية ويتعافى بصورة واضحة.

وأشار إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه أن يتم تخفيف إجراءات الغلق بالنسبة للمملكة المتحدة، غير أنه أعرب عن "ارتياحه" إزاء عودة بعض الأعمال التجارية من جديد.

وأضاف: "أنه في حين أن أعداد الوفيات اليومية في المملكة البريطانية من جراء فيروس (كوفيد -19) تشير إلى أن البلاد ليست مستعدة بعد لبدء تخفيف بعض قواعد التباعد الاجتماعي، إلا أنه لا يعارض بناء مواقع ومتاجر أدوات لاستئناف العمل".

ولفت هانكوك إلى أن بعض الشركات بدأت في مطالبة الموظفين للعودة للعمل خلال الأسبوع الجاري وأنه يدعم هذا القرار طالما تم اتباع التوجيهات بشأن هذا الصدد.

وأوضح هانكوك: "أن الأمور التي يتم استئنافها مجددًا هي الأمور التي لم نطلب أبدًا غلقها في المقام الأول، لكن ما تفعله الشركات هو العمل على كيفية العمل الآمن مع اتباع قواعد التباعد الاجتماعي خلال تواجد الأشخاص في العمل".