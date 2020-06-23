نائب وزير التعليم يطمئن على مراقبة مدرسة المنيرة المصابة بكورونا

تواصل الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم صباح اليوم، مع المعلمة (أ.م) والتي تعمل بإدارة حلوان التعليمية وكانت مكلفة بأعمال الامتحانات بمدرسة المنيرة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية، وتبين من خلال المكالمة الهاتفية لها أنها بصحة جيدة وتتماثل للشفاء، وقام سيادته بتكليف مدير عام إدارة حلوان التعليمية بمتابعة حالتها الصحية والاطمئنان عليها، وقامت بتوجيه الشكر للدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لتواصله معها.