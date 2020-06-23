السعودية: الحجاج يخضعون لفحص "كورونا" قبل أداء الفريضة

أكد وزير الحج السعودي الدكتور محمد صالح أنّ قرار الحج من الداخل هذا العام جاء لحماية المسلمين.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، إنّ الحج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عاما ولا يعانون من أي أمراض مزمنة.

وأوضح وزير الحج أنّ الحجاج سيخضعون لفحوص كورونا قبل الحج، وبعد الحج سيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وذكر أنّ فيروس كورونا يواصل التفشي وبلغ عدد المصابين أكثر من 8 ملايين على مستوى العالم.

ومن جانبه، كشف وزير الصحة السعودي عن وضع "خطة صحية وإجراءات مشددة لحجاج هذا العام".