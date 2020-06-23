منشورات عدائية على حدود كوريا الشمالية في بالونات هيليوم

أعلنت مجموعة من المنشقين الكوريين الشماليين في كوريا الجنوبية اليوم، أنّها أرسلت منشورات مناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود خلال الساعات الماضية من مدينة باجو الحدودية الغربية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن بارك سانج-هاكرئيس منظمة "المقاتلون من أجل كوريا الشمالية حرة" قوله "أرسلنا منشورات مناهضة لكوريا الشمالية وأختارنا موقعا حالك الظلام لتجنب مراقبة الشرطة".

وأضاف بارك أنّ 6 من أعضاء المنظمة، أرسلوا نحو 500 ألف منشور إلى كوريا الشمالية بواسطة 20 بالونا كبيرا من الهيليوم، كما تم إرسال نحو 500 كتيب حول قصة نجاح كوريا الجنوبية، و2,000 ورقة من فئة دولار واحد إلى جانب المنشورات.

وجاء هذا التحرك في الوقت الذي تراقب فيه الشرطة بشكل مكثف الحدود بهدف منع إرسال أي منشورات مناهضة للشمال من قبل النشطاء والمنشقين، وسط تصاعد التوترات بين الكوريتين بشأن قضية المنشورات.

وتعليقا على ادعاء المنظمة بأنّها أرسلت منشورات الليلة الماضية، قالت الشرطة ومسؤولون عسكريون إنّهم يتحققون من صحة الادعاء والتفاصيل ذات الصلة.

وعثرت شرطة هونجتشون شمال شرق كوريا الجنوبية على بالون ضخم يحمل صور أسرة الزعيم الكوري الشمالي من ضمن البالونات التي أرسلتها المنظمة ليلة أمس.