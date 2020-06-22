كوريا الشمالية تهدد بإرسال 12 مليون منشور دعائي للجنوب

أفادت وسائل الإعلام الرسمية بكوريا الشمالية اليوم، بأنّ كوريا الشمالية تستعد لإرسال نحو 12 مليون منشور دعائي إلى كوريا الجنوبية بواسطة نحو 3 آلاف بالون.

وهددت كوريا الشمالية بإرسال منشورات دعائية إلى الجنوب انتقاما من فشله في منع المنشقين الكوريين الشماليين والنشطاء الآخرين من إرسال منشورات مناهضة لبيونج يانج إليها، رغم من اتفاق قمة 2018 الذي يحظر مثل هذا النشاط.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم، أنّه تمت طباعة 12 مليون منشور من جميع الأنواع في مؤسسات النشر والطباعة على جميع المستويات في العاصمة.

وأضافت أنّ معدات ووسائل مختلفة لتوزيع المنشورات، بما في ذلك أكثر من 3,000 بالون من أنواع مختلفة قادرة على نشر المنشورات في عمق كوريا الجنوبية، جاهزة.

ولم تذكر وكالة الأنباء موعد إرسال المنشورات، لكن يبدو أنّ كوريا الشمالية سترسل المنشورات في غضون بضعة أيام. ويرى البعض أنّها سترسل المنشورات في يوم 25 يونيو بمناسبة الذكرى السنوية السبعين للحرب الكورية.

وفي يوم السبت، أعربت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية عن أسفها إزاء خطة كوريا الشمالية لإرسال منشورات وطالبت بيونج يانج بسحب خطتها على الفور، واصفة ذلك بأنّه يمثل انتهاكا لاتفاق القمة بين الكوريتين.