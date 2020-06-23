شون وصوامع كفر الشيخ تتسلم 175 الف طن قمح

أعلنت مديرية التموين بكفر الشيخ، برئاسة عماد عبدالغني حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح من المزارعين، منذ بداية الموسم الحالي من 15 أبريل 2020 وحتى صباح اليوم، هو 175035 طنا و845 كيلو جراما، حيث يتم الاستلام من خلال الصوامع والهناجر بدائرة المحافظة.

وقال عادل الهابط، المتحدث الرسمي لمديرية التموين بكفر الشيخ، إنه جرى إغلاق منافذ الاستلام، نظراً لاكتمال سعتها التخزينية، حيث يتم الاستلام من خلال ثلاثة منافذ بمركز مطوبس وسيدى سالم وبيلا، مشيراً إلى أن هناك متابعة من محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وأعلن "الهابط"، عن تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبدالغني حبيب، وكيل وزارة التموين، منذ بداية الموسم، لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ ؛ مؤكدا على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

وكان يجرى استقبال الأقماح المحلية بـ 22 شونة وصومعة بالمحافظة تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ، بالتزامن مع المتابعة المستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.