شون وصوامع كفر الشيخ تستقبل 171 ألف طن قمح

أعلنت مديرية التموين بكفر الشيخ، برئاسة عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح من المزارعين، منذ بداية الموسم الحالي في من 15 أبريل الماضي وحتى صباح اليوم، بلغ 170917 ألف طنًا و66 كيلو جرامًا.

وقال عادل الهابط ، المتحدث الرسمي لمديرية التموين بكفر الشيخ، إنه يجرى استقبال الأقماح المحلية بـ22 شونة وصومعة، تابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأوضح أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التموين، لمتابعة المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.

وأشار إلى أن المحافظ شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.