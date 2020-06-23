وزير السياحة يشكر مديري 14 فندقا بمرسى علم على استقبال 10400 مصري عالق

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالزمالك أحد مديري الفنادق بمدينة مرسي علم والتي استقبلت العالقين المصريين من الخارج، وذلك بحضور السيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد محمد أيوب نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية.

وخلال اللقاء وجه وزير السياحة والآثار الشكر لمدير الفندق، وأثني علي المجهود والدور البارز الذي بذله هو وفريق العمل معه في استقبال العالقين وتوفير سبل الراحة لهم طوال فترة قضائهم مدة الحجر الصحي.

جدير بالذكر أن عدد العالقين المصريين الذين استقبلهم حوالي ١٤ فندقا بمدينة مرسي علم، في الفترة ما بين ٣ ابريل و حتي ٢٧ مايو، بلغ حوالي ١٠٤٠٠ مصري.

كما استقبل الوزير أيضا رئيس جمعية مستثمري مرسي علم السيد طارق شلبى، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات وعلي رأسها بحث سبل التعاون للنهوض بالقطاع السياحي وتعظيم الطاقة الفندقية بمدينة مرسى علم وتدريب ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة الي سرعة الانتهاء من أعمال التعقيم والتطهير التي تتم حاليا للفنادق للتاكد من جاهزيتها لاستقبال السياحة بها.