"العنانى": "متحف الإدارية" استقبل 550 قطعة أثرية.. ونستكمل نظام تأمينه

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن متحف العاصمة الإدارية استقبل حتى الآن أكثر من ٥٥٠ قطعة أثرية لعرضها بالمتحف.

وأضاف الوزير، خلال اجتماعه والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة نيڤين نزار، معاون الوزير لشئون العرض المتحفى، أنه جارٍ استكمال أعمال الحماية المدنية ونظام التأمين وكاميرات المراقبة، كما تم الانتهاء من معظم التشطيبات المعمارية الخاصة بالمبنى، والبدء فى تجهيزات الإضاءة الداخلية وأعمال قواعد التماثيل، وتحديد أماكن عرضها.

وأكدت «نزار» أن الاجتماع تناول تطورات أعمال نقل القطع الأثرية تمهيداً للبدء فى عرضها وفقاً لسيناريو العرض المتحفى.

وتجرى الآن أعمال تركيب فتارين العرض والشاشات الخاصة بأفلام المالتى ميديا، والإعداد لماكيتات المخططات والمجسمات التى سيتضمنها العرض، لإيضاح شكل كل عاصمة من العواصم المصرية القديمة موضوع العرض.

من ناحية أخرى، تعود كباش الصرح الأول بمعبد الكرنك لإثارة الجدل، بعدما كشفت صور أعمال الرفع والترميم التى بدأت منتصف أبريل الماضى عن حالة الكباش السيئة، نتيجة تعرضها لترميم خاطئ خلال سبعينات القرن الماضى، حيث تم بناء قواعد واستكمال الأجزاء الناقصة من التماثيل بطوب أحمر وأسمنت، ما سبب لها أضراراً.

وقال «وزيرى» إن تماثيل الكباش البالغ عددها 33 تمثالاً تم نقل 4 منها لميدان التحرير، والبدء فى ترميم الـ29 الباقية، وتقع داخل المعبد، خلف الصرح الأول، وقد كانت فى حالة سيئة من الحفظ بسبب أعمال الترميم الخاطئة لدى إنشاء مشروع الصوت والضوء بمعابد الكرنك، الأمر الذى أثر سلباً عليها، وسمح بتسرب المياه الجوفية فيما بين الجزء السفلى لها وقاعدة الكبش.