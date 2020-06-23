في 15 يوما.. "الإنتاج الحربي" تنفذ 1298 كابينة تعقيم للجان الثانوية

سخرت عدد من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي طاقتها لتنفيذ 1298 كابينة تعقيم في 15 يوما لاستخدامها في خطة تأمين صحة طلاب الثانوية العامة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الإنتاج الحربي لاستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، ومشاركتها مع أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة فيروس كورونا المستجد لتصنيع أجهزة ومعدات تساعد في الحد من انتشار الفيروس.

وقام بتصنيع هذه الكبائن كل من مصانع "9-45-99-200-270-360-999". ووزعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذه الكبائن على 11 محافظة وهي "القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم – بني سويف – الإسكندرية – مطروح – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ - المنوفية".

وصنعت المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي هذه الكبائن خلال مدة 15 يوما في الفترة من 3 إلى 18 يونيو، وذلك حرصا من الوزارة على تسليم هذه الكبائن للجان الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات بوقت كاف حتى يتم تجربتها والتأكد من سلامتها قبل استخدامها من قبل طلاب الثانوية العامة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم مراعاة أن تكون هذه الكبائن مزدوجة، وذلك لمنع التكدس بين الطلاب أثناء عملية المرور منها وكذا تفاديا لعدم توقف مرور الطلاب حال حدوث عطل بأحد المنفذين فيتم استخدام المنفذ الآخر من الكابينة لدخول الطلاب لحين إجراء الصيانة الفورية للمنفذ المعطل بواسطة الفنيين المتواجدين بصفة مستمرة من الإنتاج الحربي في أماكن انتشار تلك الكبائن للتعامل الفوري مع حدوث أي عطل طوال فترة الامتحانات.