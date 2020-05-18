الوزراء: "الانتاج الحربي" ينتج 4.5 مليون كمامة في اليوم بألوان مختلفة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه الكمامات القماش ستتكون موجودة بوفرة خصوصا وأن طاقة المصانع القماش طاقة إنتاجية كبيرة جدا وإنتاج الكمامة سهل وبعض المصانع بدأت بالفعل في الإنتاج، واليوم في اجتماع لجنة إدارة الأزمة تمت معاينة نماذج من هذه الكمامات، وهناك كمامات خاصة بالأطفال بالألوان المحببة للأطفال لتشجيعهم على لبسها وحجمها مناسبة لهم.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على "صدى البلد"، أن الألوان التي يتم تصنيع الكمامات القماش بها كثيرة جدا وتناسب كل الأذواق والأعمار وتناسب السيدات والرجال، وهناك خيارات كثيرة، والعالم كله بدأ صناعة جديدة وتوجه جديد من الكمامات وخلال وقت قصير سنجد المصانع تنتج كمامات ماركات وستصبح لها موضة.

وشدد سعد على أن الكمامة في هذا الوقت مهم جدا للجميع، "ومن 3 شهور قولنا مش مهم إلا لو بتتعامل مع مريض كورونا ولكن مع تطورالوضع الآن نقول الكمامة ضرورية خصوصا في الأماكن المغلقة والمسارح والسينمات".

واستكمل سعد أن إنتاج الكمامات القماش سيكون بالملايين في اليوم الواحد، مشيرا إلى إنتاج 4.5 مليون كمامة لوزارة الإنتاج الحربي وهي جهة واحدة فقط من الجهات التي ستنتج الكمامات.