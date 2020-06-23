25 عاما على رحيل مخرج الغلابة "عاطف الطيب".. حلم لم يكتمل

لُقِّب بمخرج الغلابة، لتقديمه أعمالًا فنية تحمل قضايا تهم المواطنين، ولم يحالفه القدر لاستكمال أحلامه وكل ما يتمناه في عالم الفن، إذ رحل عن دنيانا وهو في ريعان شبابه بعد عملية جراحية في القلب، في مثل هذا اليوم، بعد أن قدم نحو 20 فيلمًا سينمائيًا.

وكان للفنان نور الشريف، نصيبًا كبيرًا من التعاون مع "الطيب"، بنحو 9 أفلام، بينها "سواق الأتوبيس، ناجي العلي، ليلة ساخنة، كتيبة الإعدام، الزمار، الغيرة القاتلة، ضربة معلم، دماء على الأسفلت، وقلب الليل".

وقدم عاطف الطيب، مع الفنان أحمد زكي نحو 5 أفلام: "البرئ، الهروب، ضد الحكومة، التخشيبة، والحب فوق هضبة الهرم".

ومن أفلام عاطف الطيب، مع ليلى علوي، "إنذار بالطاعة، البدرون"، ومع مديحة كامل "ملف في الآداب"، ومع محمود عبدالعزيز "الدنيا على جناح يمامة، أبناء وقتلة"، ومع نبيلة عبيد "كشف المستور، أبناء وقتلة، التخشيبة".

ولد عاطف الطيب عام 1947، بمحافظة سوهاج، وتغوّل في دراسة الفن، بعد التحاقه بالمعهد العالي للسينما، وعمل في بداية حياته مساعدًا لعدد من المخرجين، بينهم شادي عبدالسلام، يوسف شاهين، ومدحت بكير.

وفي خضم تصويره فيلم جبر الخواطر، مع الفنانة شريهان، دخل المخرج عاطف الطيب، إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في القلب، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في عمر الـ48 عامًا، واضطر مونتير العمل أحمد متولي، لتولى مهام المخرج ومونتاج الفيلم.