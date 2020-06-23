الشرطة التركية تعتقل قياديين كرديين بينهما رئيس بلدية سارجان

تواصل الحكومة التركية حملات القمع والاعتقالات بحق أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، وفي ضوء ذلك اعتقلت الشرطة التركية، رئيس بلدية سارجان والرئيس المشارك له.

وذكرت صحيفة "تي 24" التركية، أنّ قوات الشرطة ألقت القبض على رئيس بلدية سرجان، التابعة لمقاطعة كارا كوتشان عن حزب الشعوب الديمقراطي، بكر بولوت، والرئيس المشارك للحزب عن البلدية نفسها، جانان تاغ تكين بتهمة الانضمام لمنظمات إرهابية، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأوضحت جريدة "آر تي جرتشك" أنّ اعتقالات الشرطة تأتي بالتزامن مع استمرار مسيرة "الديمقراطية ضد الانقلاب" التي انطلقت في الأسابيع الأخيرة بقيادة الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان، ومدحت سانجار.