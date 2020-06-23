اليوم.. عرض أفلام منحة الشباب على قناة صندوق التنمية الثقافية بيوتيوب

يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية ضمن مبادرة "الثقافة بين إيديك" مساء الثلاثاء من كل أسبوع، الأفلام الفائزة بمنحة إنتاج فيلم رسوم والتي أطلقها القطاع منذ ثلاثة أعوام ضمن فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، للشباب بمبلغ 50 ألف جنيه.

تبدأ أولى العروض بفيلم "طريق طويل" إخراج عادل البدراوي في السادسة مساء الثلاثاء 23 يونيو على قناه الصندوق.

فاز الفيلم بالمنحة في الدورة التاسعة من الملتقي، وشارك في العديد من المهرجانات القومية والدولية، وفاز بالجائزة الأولى في المهرجان القومي للسينما المصرية عام 2017، ومهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.