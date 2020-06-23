فصول مسربة من كتاب مستشار سابق لترامب وحقيقة خروج تركيا من سوريا

يتحدث العالم منذ اسبوع، عن بعض الفصول التى تم تسريبها من كتاب مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جون بولتون والذي لم يتم نشره بعد.

الكتاب بعنوان "الغرفة التي وقع فيها الحدث"، يكشف فيه عن علاقات الرئيس الأمريكي ترامب الدلبوماسية الخارجية والداخلية، والخطوات التي اتخذها خلف الأبواب المغلقة. ومن بين تلك الحكايات بعض الأحداث التي لا يمكن تفويتها بخصوص تركيا.

وشرح بولتون تفاصيل محادثات ترامب مع الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، فيما يتعلق بالقضية السورية في 14 ديسمبر.

ووفقًا للكتاب قال بولتون، إنّ الرئيس الأمريكي ترامب التقى هاتفيا مع الرئيس التركي أردوغان في 14 ديسمبر 2018. وقال ترامب لنفسه في إشارة إلى سوريا "يجب أن نخرج من هنا"، معربًا عن قلق ترامب من قول هذا مباشرة لأردوغان.

وأضاف بولتون أنّ الموضوع تم فتحه لأول مرة عن طريق قضية Halkbank وأنّ الرئيس الأمريكي قال إنّهم قريبون من إيجاد حل في هذا الصدد، الأمر الذى جعل أردوغان مسروراً للغاية.

ولكن كما نقل بولتون، فالأمر عندما جاء لسوريا، تحدث أدروغان عن مخاوفه فيما يتعلق بجماعة فتح الله كولن، وحزب العمال الكردستاني وداعش. وكما نقل مستشار الأمن القومي السابق أنّ أردوغان عندما قال حزب العمال الكردستاني كان يقصد جميع الأكراد المحاربين عموما.

وأوضح ترامب أنّه إذا كانت تركيا مستعده لحل الجزء الباقي من داعش فنحن مستعدون للخروج من هناك، قائلاً: "تركيا ستحل الجزء الباقي ونحن سننسحب".

وكان أردوغان قطع وعدا فيما يتعلق بهذا الإ أنّه قال إنّه في حاجة للدعم اللوجستي، وبعد ذلك جاء الجزء الأصعب. وبعد فتح قضية هالك بنك قال ترامب لأردوغان يجب أن يعمل معه فيما يتعلق بالجيش، أما ما يخص قضية هالك بنك فسيعمل مع منوكن، وشكر أردوغان ترامب على ذلك وقال له إنّه رئيس عملي.

وقال بولتون إنّه في يناير وقبل زيارته لتركيا، كان الشرط الأساسي لخروج الولايات المتحده من سوريا، هو حماية الحلفاء الأكراد، جاء هذا فيما يتعلق بخروج الولايات المتحده من سوريا. ليصف أردوغان هذه التصريحات بأنّه "خطأ كبير".

ووصف بولتون، تلك التصريحات بأنّها أزعجت أنقرة، وقبل أن يصل إلى تركيا تلقى وزير الخارجية الأمريكي اتصالا هاتفيا، أعرب فيه الجانب التركي عن عدم ارتياحه للتناقضات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز لترامب، وسياسة الولايات المتحدة في سوريا.

ماكرون: تركيا تلعب لعبة خطيرة فى ليبيا

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون" "أثبتت الواقعة التي حدثت بين القوات البحرية التركية والفرنسية الموت الدماغي لحلف الناتو." وأضاف: "لا يمكننا السماح لتركيا بالدور الذي تلعبه في ليبيا"، متهما تركيا بلعب لعبة خطيرة في ليبيا.

كان الرئيس الفرنسي ماكرون تحدث خلال إجتماع صحفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد، قائلاً "في رأيي، للرئيس أردوغان، أن تركيا تلعب حاليًا لعبة خطيرة في ليبيا وأنها تقوم بانتهاك الالتزامات التي اتخذتها في مؤتمر برلين بشكل واضح، وأتيحت لى الفرصة لإيضاح هذا بشكل واضح جدا".

وكان مسؤول وزارة الخارجية الفرنسية صرح الأسبوع الماضي بأنّ السفن الحربية التركية ضايقت سفينة حربية فرنسية فى مهمات الناتو، بينما رفضت تركيا تلك المزاعم، وأعلنت أنها قد بدأت تحقيقا فيما يتعلق بواقعة الناتو.

محامو الصحفيين المعتلقين: يجب إخلاء سبيلهم إذا كان هناك قانون في تركيا

يقف الصحفيون الستة الذين تم القبض عليهم بسبب خبر مقتل أحد الأفراد التابعين للمخابرات التركية فى ليبيا، أمام القاضي الأربعاء. وفي تصريح لمحامي الصحفيين المعتقلين قبل الجلسة، قالوا: "يجب إخلاء سبيل الصحفيين المعتقلين في أسرع وقت، إذا كان هناك قانون في تركيا".

ويستمر اعتقال الصحفيين الذين احتجزوا في سجن سيليفري لمدة أربعة أشهر حتى الآن على خلفية نشر خبر يتعلق بمقتل أحد أفراد الإستخبارات التركية في ليبيا. وهم رئيس تحرير قناة OdaTV باريش بهليوان، ومدير الأخبار باريش تيركوغلو ، والمراسله هوليا كيليتش، والكتاب بجريدة ياني شاغ مراد أغيرال، والمدير العام لجريدة ياني ياشم فرحات تشاليك، وومدير الأعمال الكتابية أيضن كاسر.

وحضر الاجتماع محامو الصحفيين المعتقلين، ونائب إسطنبول المستقل أحمد شيك، ورئيس حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، جانان كافتانجي أوغلو، رئيس اتحاد نقابات الصحفيين فاروق اران، والعديد من الصحفيين.

وصرحت رئيسة حزب الشعب الجمهوري بإسطنبول جانان كافتانجي أوغلو، في كلمتها أثناء الاجتماع على ضرورة حرية الصحافة فى تركيا، موضحة أنّها تقف بجانب الصحفيين في نضالهم من أجل حرية الصحافة.

وأكد إرول أوندروغلو ممثل مراسلون بلا حدود في تركيا، أنّ تركيا كانت من بين الدول الأكثر اعتقالا للصحفيين في العالم، مضيفا: "لدينا مسؤولين لا يدعون أي إبداع من أجل اعتقال الصحفيين. وجزء من هذا القضاء غير المستقل. وطالما أصبح الصحفيين أحرارا سيستمر النظام في اعتقالهم. وجهودنا مستمرة من أجل إخلاء سبيل جميع الصحفيين المعتقلين".

الحكم على رئيسة بلدية نصيبين التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي بالسجن 16 عاما

حُكم على سارة كايا رئيسة بلدية أتوكلو نصيبين السابقة والتابعة لحزب الشعوب الديمقراطي، بالسجن لمدة 16 عاما، كانت سارة كايا قد تم اعتقالها في 13 يناير عام 2017 من منزلها بمنطقة نصيبين بمحافظة ماردين التركية، بعد مداهمت المنزل وتعيين وصى على البلدية مكانها حيث كانت سارة فى تلك الفترة تشغل منصب رئيس مشارك للبلدية.

وحكمت محكمة الجنايات الرابعة في ماردين على سارة كايا بتهمة "الإنضمام إلى منظمة"، رغم عدم توافر عناصر تهديد وحدة الدولة بالسجن 9 سنوات، لترفع المحكمة العقوبة بعد ذلك إلى 14 سنة و6 أشهر. ثم الحكم عليها 6 أشهر أخرى بتهمة "سوء استعمال منصبها"، ثم الحكم بالسجن عاملين آخرين بتهمة تحريض الشعب على الحقد وإثارة العداوة".

إصابة رئيس بلدية تونجالي التركية بفيروس كورونا

شارك رئيس بلدية توجالي التركية فاتح محمد ماتشوغلو والتابع لحزب تركيا الشيوعي عن طريق تغريدة على حسابة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن ماتشوغلو عبر حسابه أنّ نتيجة التحاليل التي أجراها لفيروس كورونا في مستشفى تونجالي الحكومي، ظهرت إيجابية لتتأكده إصابته بفيروس كورونا.

الحجر الصحي لـ34 مبنى سكني في محافظة أورفه التركية

قامت محافظة أورفة التركية بفرض الحجر الصحي على 34 مبنى في 6 أحياء مختلفة داخل المحافظة، وهي فيرانشهير، وسوروش، وأيوبية، وخليلية، وكاراكوبرو، وسيفيريك لمدة 14 يومًا، بعد وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بتلك المناطق.

وجرى تخصيص أماكن للحجر الصحي في مناطق بايملي، وخليلية، وبيازتاش بسبب ظهور العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا. بينما كان قد تم فرض الحجر الصحى فى المدينة فى اليوم السابق على 25 مبنى آخر في حي شكورياني التابع لبلدية أيرانجي بمنطقة سيفريك.