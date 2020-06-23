الصحة تستكمل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظات خلال أيام

تستكمل وزارة الصحة والسكان حملة تطعيم شلل الأطفال العضلي المسمى بالسلوك أول يوليو المقبل في جميع المحافظات للمواليد من 1 يناير 2016 حتى 22 مارس 2018.

وقالت الوزارة في منشور لها أن التطعيم سيكون عن طريق الحقن في الذراع للأطفال المستهدفين من الحملة.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان 9 يونيو الجاري، حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال مستهدفة مواليد 2016 بداية من 1 يناير 2016 حتى 22 مارس 2018، وقالت الوزارة أنه يرجى من الأمهات إحضار شهادة الميلاد وارتداء الكمامة الطبية عند التطعيم.

وأكدت الوزارة على أهمية أن يكون هناك مرافق واحد مع الطفل لمنع التزاحم، لافتة إلى أن التطعيمات متوفرة بمكاتب الصحة، وتستهدفت الحملة التطعيم ضد شلل الأطفال الجديدة لـ 6 ملايين طفل كما تهدف منع خطورة 15 نوعا من الأمراض، كما يسمح للأطفال الأجانب بالتطعيم ويكون التطعيم بالحقن وليس جرعات الطعم الفموي وأن التطعيم يتم بالحقن سولك الجزيئي بجرعتين يفصل بينهما شهر.