الأعلى للجامعات: انطلاق امتحانات السنوات النهائية بالجامعات مطلع يوليو

قرر المجلس العلى للجامعات الحكومية، اليوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بكل الجامعات والمعاهد اعتبار من 1 يوليو 2020 ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حده.

وأكد عبدالغفار،على ضرورة تطبيق الجامعات لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وذلك حرصا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات، وحتى لا يضار أي من الطلاب لتأخر موعد تخرجهم تم التواصل مع الجهات المعنية لتأجيل ميعاد الالتحاق بالتجنيد لهذا العام لحين الانتهاء من الامتحانات وظهور النتائج وستتولى إداره التجنيد مشكورة من جانبها اتخاذ القرارات اللازمة لذلك.

وأشار إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1196 لسنة 2020 والذي أصبح بموجب أحكامه؛ لرؤساء الجامعات تنظيم العمل داخل كل جامعة على حده وتحديد الأعداد المتطلب تواجدها من الموظفين الإداريين أثناء إجراء أعمال الامتحانات والأعمال التحضيرية لها وفقًا للقواعد التي يراها سيادتهم محققة للصالح العام وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا.

واستهل المجلس قراراته باعتماد توصيات الل إبريل جنة المشكلة بقرار المجلس بتاريخ 18 إبريل 2020 التي انتهت إلى ما يلي:

- مد العام الجامعي لهذا العام إلى 15 سبتمر 2020 نظراً لامتداد أعمال الامتحانات فعليًا لهذا العام لما بعد 31 يوليو 2020 للظروف الراهنة ومراعاة للصالح العام وحتى يتم اعطاء فرصة كافية لكل الكليات للانتهاء من أعمال الامتحانات.

- يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظرا للظروف الراهنة التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات ووفقا للمواعيد التي تقررها مجالس الكليات سواء بتقديم الطلب ورقيا أو بأية وسيلة الكترونية أخرى يتم من خلالها التأكد من شخصية مقدمة، على أن يكون الاعتذار في هذه الحالة عن أداء كل الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني، أما بالنسبة للاعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها في أي وقت وفي كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبا.

- نظرًا لظروف حظر الطيران وعدم انتظامه يجوز لطلاب السنوات النهائية من الوافدين الموجودين في الخارج أداء الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة من الجامعات ومن يتعذر عليه الحضور يتم امتحانهم في أول انعقاد يلى حضورهم عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوي.

- تتولى الجامعات تنظيم جداول الامتحانات التحريرية للدراسات العليا وفقا للسعة الاستيعابية للحرم الجامعي وبما يحقق الشروط الاحترازية المعتمدة من مجلس الجامعة على أن تجري وفقا لظروف كل جامعة ويفضل عدم تزامنها مع امتحانات مرحلة البكالوريوس.

- وفي إطار حرص المجلس على مصلحة أبنائه الطلاب من حملة الدبلومة الأمريكية فسوف يتم مد أعمال مكتب التنسيق لهذا العام لما بعد اختباري SAT2 المقرر عقدهما خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2020 وبناء على ما أوضحه السيد الدكتور وزير التربية والتعليم من أن شهادة AST تعادل شهادة SAT وافق المجلس على الاعتداد بهذه الشهادة وفقا للشروط والضوابط التي قررتها وزارة التربية والتعليم.

- وبالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية يتم الأخذ بتقدير دور يونيو 2020 المعتمد من هيئات الاعتماد الدولية "Cambridge – Pearson – Oxford" بعد إقراره من المجلس الثقافي البريطاني، أما بالنسبة لغيرهم من الطلاب الراغبين في أداء الامتحانات دور أكتوبر/ نوفمبر والتي تعلن نتائجها في شهر يناير فيتم قبولهم بالجامعات الحكومية المصرية بالبرامج المميزة في الفصل الدراسي الثاني "بالنسبة للكليات التي تسمح لوائحها بذلك" على أن يكون ذلك في ضوء الحد الأدنى للقطاع للعام الجامعي 2020/2021 أو قبولهم في العام الجامعي التالي 2021/2022 على أن يعتد في هذه الحالة فقط بنتائج خمسة امتحانات على الأكثر من بين الامتحانات التي أداها في مدة السنوات الأربعة الدراسية الأخيرة السابقة على التقدم لمكتب التنسيق، وذلك استثناء لهذا العام فقط بسبب الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم.

- نظرا لتأخر مواعيد الامتحانات في بعض الدول يستمر مكتب التنسيق لهذا العام في تلقي طلبات تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية العامة من تلك الدول لحين ظهور نتائج الامتحانات بالنسبة لهم فى موعد أقصاه 30 نوفمبر 2020 وحال تقدمهم لمكتب التنسيق بعد هذا الموعد فلا يتم قبولهم بالجامعات الحكومية إلا بالبرامج المميزة بالكليات التي تسمح لوائحها الداخلية بالقبول في الفصل الدراسي الثاني على أن يكون ذلك في ضوء الحد الأدنى للقبول بالقطاع أو قبولهم في العام الجامعي 2021/2022.