التعليم العالي: متروك للجامعات اعتماد مواعيد وجداول الامتحانات

أطمأن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من رؤساء الجامعات على انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وأن أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وكذا على آخر استعدادات الجامعات لإجراء امتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019/2020.

وأوضح عبدالغفار، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، اليوم، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وحضور رؤساء الجامعات، عبر الفديو كونفرانس، ان أعمال امتحانات السنوات النهائية بكل الجامعات والمعاهد، ستبدأ اعتبارا من 1 يوليو 2020، على أن يترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حده.

وأكد عبدالغفار على ضرورة تطبيق الجامعات لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وذلك حرصا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات.

وتابع: "وحتى لا يضار أي من الطلاب لتأخر موعد تخرجهم تم التواصل مع الجهات المعنية لتأجيل ميعاد الالتحاق بالتجنيد لهذا العام لحين الانتهاء من الامتحانات وظهور النتائج وستتولى إدارة التجنيد مشكورة من جانبها اتخاذ القرارات اللازمة لذلك".