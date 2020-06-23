الجامعات: امتحان الطلاب الوافدين بالسنوات النهائية بعد انتظام الطيران

قال المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس ورؤساء الجامعات، إنه نظرًا لظروف حظر الطيران وعدم انتظامه يجوز لطلاب السنوات النهائية من الوافدين الموجودين في الخارج أداء الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة من الجامعات ومن يتعذر عليه الحضور سيتم امتحانهم في أول انعقاد يلي حضورهم عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوي.

كما قرر المجلس، تولي الجامعات تنظيم جداول الامتحانات التحريرية للدراسات العليا وفقاً للسعة الاستيعابية للحرم الجامعي وبما يحقق الشروط الاحترازية المعتمدة من مجلس الجامعة على أن تجري وفقا لظروف كل جامعة ويفضل عدم تزامنها مع امتحانات مرحلة البكالوريوس.

وأعلن المجلس حرصه على مصلحة أبنائه الطلاب من حملة الدبلومة الأمريكية، كشف عن مد أعمال مكتب التنسيق لهذا العام لما بعد اختباري SAT2 المقرر عقدهما خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2020 وبناء على ما أوضحه السيد الدكتور وزير التربية والتعليم من أن شهادة AST تعادل شهادة SAT وافق المجلس على الاعتداد بهذه الشهادة وفقا للشروط والضوابط التي قررتها وزارة التربية والتعليم.

وبالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية يتم الأخذ بتقدير دور يونيو 2020 المعتمد من هيئات الاعتماد الدولية (Cambridge – Pearson – Oxford) بعد إقراره من المجلس الثقافي البريطاني.

كما قرر المجلس، انطلاق أعمال إمتحانات السنوات النهائية بكل الجامعات والمعاهد، اعتبارا من 1/7/2020، على أن يترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حده.