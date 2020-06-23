"الأعلى للجامعات": يجوزر لطلاب السنوات النهائية الاعتذار عن الامتحان

قال المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إنه يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل من طلاب السنوات النهائية مرحلتي البكالوريوس و الليسانس، ونظرا للظروف الراهنة المتعلقة بكورونا، التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء موعد إنعقاد الامتحانات ووفقاً للمواعيد التي تقررها مجالس الكليات سواء بتقديم الطلب ورقيا أو بأية وسيلة الكترونية أخرى يتم من خلالها التأكد من شخصية مقدمه، على أن يكون الاعتذار في هذه الحالة عن أداء كل الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني، أما بالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها في أي وقت وفي كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبا.

وكان المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، اليوم، قرر برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس ورؤساء الجامعات، مد العام الجامعي لهذا العام إلى 15/9/2020 نظرا لامتداد أعمال الامتحانات فعليًا لهذا العام لما بعد 31/7/2020 للظروف الراهنة ومراعاة للصالح العام وحتى يتم اعطاء فرصة كافية لكافة الكليات للانتهاء من أعمال الامتحانات.