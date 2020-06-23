السبكي: قرار الحكومة بتشغيل السينمات جيد.. ولن أطرح أفلامي حاليا

وصف المنتج أحمد السبكي، قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفتح دور العرض السينمائي والمسارح بدءا من السبت المقبل بـ25% من طاقتها الاستيعابية بالجيد.

وقال السبكي، لـ"الوطن"، إنّه يري هذا القرار بداية جيدة لعودة الحياة لصناعة السينما، معتبرا إياه أفضل من قرار الغلق بكثير، لأنه سيتيح المجال لدفع أجور العمال داخل السينمات وما إلى ذلك، بحسب قوله.

وأكد صعوبة طرحه لأي من أفلامه التي انتهي من تصويرها خلال الفترة الراهنة، متابعا: "نعتمد على السينمات داخل المولات التجارية، وقرار الغلق من التاسعة مساء سيحرمنا من حفلات عديدة، وبالتالي من الصعب طرح أفلام كـ(صاحب المقام) و(توأم روحي) خلال الفترة الحالية".