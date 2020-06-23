موعد مباراة نابولي وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستعد فريق نابولي لمواجهة نظيره هيلاس فيرونا، اليوم الثلاثاء، الموافق 23 يونيو، في إطار مبارة إياب منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي و هيلاس فيرونا

وتقام مباراة نابولي و هيلاس فيرونا على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي"، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات SuperSport 1/HD أو TV 2 Sport Dan أو Premier Sports 1HD.

موعد مباراة نابولي و هيلاس فيرونا

وتنطلق مباراة نابولي و هيلاس فيرونا في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت تونس والخامسة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق نابولي المركز السادس في الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة، بينما يحتل فريق هيلاس فيرونا المركز الثامن عشر برصيد 38 نقطة.

وعاد الدوري الإيطالي من جديد بعد توقف دام 103 أيام البطولة، بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كانت إيطاليا من أكثر دول العالم تضررًا من الفيروس في بداية ظهوره في أوروبا.