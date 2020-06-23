"الحركة الوطنية": نستعد للانتخابات بتدريب الشباب وتأهيلهم للمنافسة

قال رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب يستعد للانتخابات البرلمانية منذ فترة من خلال تدريب وتأهيل الشباب والمرأة والكوادر على خوض السباق الانتخابي، ويجهز لاستئناف هذه الدورات التدريبية بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف السيد لـ"الوطن" أن الحزب مستمر في فتح باب تلقي طلبات الراغبين في الترشح باسم الحزب سواء في القائمة أو على المقاعد الفردي، وحين الانتهاء منها سيتم فرزها للتأكد من استيفاء شروط الترشح التي أقرها القانون والمعايير التي حددها الحزب.

وتابع أنه حين الاستقرار على مرشحين الحزب سيتم عقد دورات تدريبية مكثفة لتأهيلهم لخوض المنافسة الانتخابية بكل قوة لحسم أكبر عدد من مقاعد المجالس المنتخبة بالتنسيق مع تحالف الأحزاب المصرية التي نخوض الانتخابات معه في مختلف الدوائر الانتخابية.