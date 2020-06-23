توقعات بعودة السياحة الإيطالية والأوكرانية لمصر منتصف يوليو المقبل

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية "مسافرون للسياحة والسفر"، إن كل المؤشرات العالمية تعطي نوعا من التفاؤل تجاه انتهاء أزمة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى.

وأشاد "عبداللطيف"، بحصول حوالي 350 فندقا على شهادات السلامة والصحة المهنية والعمل في ظل كورونا من أصل 1200 فندق بمصر، وهذه نسبة جيدة، منها 69 فندقا بشرم الشيخ تم الموافقة لها على عودة النشاط، مؤكدا أن إيطاليا وأوكرانيا وازباكستان وكازاخستان، ستبدأ مع منتصف شهر يوليو في إعادة سياحها إلى مدينة شرم الشيخ، بجانب أن بيلاروسيا وبلجيكا وهولندا بدأوا في إعداد وتنظيم رحلات لسياحهم لزيارة مصر قريبا مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المحددة، أما السوق الألماني والإنجليزي فتوقع "عبداللطيف"، أن يعود لمصر بداية شهر أكتوبر المقبل.

وأكد أن أغلب الدول التي كانت تعاني معاناة شديدة من أزمة كورونا خاصة في أوروبا، فتحت حدودها وبدأت أعداد الإصابات فيها تتراجع بشكل كبير، وعادت دول إلى حياتها الطبيعية مثل فرنسا التي فتحت مسارحها والسينمات والمطاعم وكذلك إيطاليا وكل هذه المؤشرات تبشرنا بانتهاء أزمة كورونا لدينا قريبا.

وأكد "عبداللطيف"، في تصريحات له اليوم، أن هناك دولاً كثيرة بدأت تحجز لزيارة مصر، ولكن ضمن اتفاق معلن في العالم كله وهو التحرك وسط إجراءات احترازية ووقائية محددة، ولابد أن يتعايش الجميع مع كورونا حتى يتم القضاء عليها لأن الحياة لا يجب أن تتوقف خاصة أن تحرك السياحة يعني تحرك صناعات كثيرة وأنشطة تجارية وزيادة فرص العمل.

وأشار رئيس جمعية مسافرون، إلى أن الإعلان عن تصنيع عقار لعلاج كورونا في مصر خلال أيام سيكون له دور قوي في تقديم رسائل عالمية بأمن مصر وتقدمها في ملف السيطرة على كورونا ويشجع أيضا السائحين على زيارة مصر، وكذلك الإعلان عن إنتاج لقاح صيني وبريطاني خلال أكتوبر المقبل بحد أقصى، عمل على تطمين العالم وحمايته من كورونا، مما يعطي فرصة أكبر لتحرك وانتقال الانسان بين مختلف الدول مما ينعكس أيضا بالإيجاب على السياحة بشكل عام.

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وأضاف أن شهر يوليو سيشهد نوعا من الحركة السياحية البسيطة ولكنه بداية جيدة، خاصة أن مصر للطيران بدأت في الإعلان عن جداول رحلاتها، وكذلك قرار الدولة المصرية بإعفاء السياح من رسوم التأشيرات والحصول عليها من المطار حتى شهر أكتوبر القادم وتخفيض أسعار وقود الطائرات ورسوم الهبوط والإقلاع وحصول مصر على شهادة عالمية من منظمة السياحة العالمية بأنها دولة آمنة كل هذه عوامل تشجيعية لعودة السياحة سريعا لمصر.