شركات السياحة: الخسائر الاقتصادية لعدم خروج رحلات حج من مصر كبيرة

قال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن الخسائر الاقتصادية للقرار السعودي بقصر أداء الحج على مواطنين الداخل والمقيمين على الشركات السياحية المصرية كبير للغاية.

وأضاف لـ "الوطن" أن العديد من الشركات السياحية دفعت قبل جائحة كورونا مقدمات حجوزات فنادق وطيران لحج هذا العام ولن تستطيع استردادها حاليا ما يزيد من أزماتها الاقتصادية.

وأشار إلى أن الشركات العاملة بالسياحة الدينية كانت تأمل في تنظيم الحج لعودة الحياة للقطاع، وتعويض جزء من خسائرها الناجمة عن إلغاء موسم العمرة خلال شهور رجب وشعبان ورمضان.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أصدرت، أمس، قرارا بقصر أداء الحج على المواطنين السعوديين والمقيمين بأعداد محدودة للغاية، وقال الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة السعودي، أنّ المملكة حريصة على أن يتمكن المسلمين من أداء مناسك الحج رغم تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنّ عدد حجاج العام الحالي لن يتجاوز 10 آلاف حاج.