4 شروط.. تعرف على قواعد الحج في ظل جائحة كورونا

أوضح وزير الحج السعودي في مؤتمر صحفي اليوم، عدد من النقاط المتعلقة بأداء شعائر الحج في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث كان القرار الأول بالنسبة للسلطات السعودية أن يقتصر الحج على المتواجدين بالفعل داخل المملكة العربية السعودية من مختلف الجنسيات.

وفيما يلي القواعد التي وضعتها وزارتي الحج والصحة السعوديتين لتنظيم أداء فريضة الحج بما يتناسب مع ظروف الجاحة التي ضربت العالم":

- إيقاف بعثات الحج لهذا العام لمخاطر جائحة فيروس كورونا المستجد، على ألا يتجاوز عدد الحجاج 10 آلاف.

- سحب عينات من الحجاج ومن القائمين على سلامتهم، والعاملين بالمشاعر قبل وصولهم الأراضي المقدسة، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

- أن يكون الحاج أقل من 65 عاما وليس لديه أمراض مزمنة.

- الالتزام بإجراء سحب عينات من الحجيج عقب الانتهاء من أداء المناسك، وإخضاعهم للحجر صحي لمدة 14 يوما.

وأكد وزير الصحة السعودي، إلى أن ما تتخذه المملكة من إجراءات يمثل التزامًا إنسانيًا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بعد أن تم تسجيل أكثر من 8 ملايين مصاب في أكثر من 182 دولة، وعدم الوصول إلى علاج أو لقاح معتمد ضد فيروس كورنا، ما يجعل إجراءات المملكة تأتي حرصًا على سلامة المسلمين حول العالم.