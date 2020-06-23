مصرع شخص وإصابة 4 في حادث تصادم بالطريق الزراعي في طوخ

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم، وقع بالطريق الزراعي السريع بدائرة مركز شرطة طوخ في القليوبية.

تلقى العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا بوقوع حاد ث تصادم على الطريق الزراعي السريع دائرة المركز.

انتقل المقدمان محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز وأحمد علي رئيس وحدة مرور طوخ، إلى موقع الحادث.

وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم "3426 ق ه ر" ميكروباص ميت غمر، انفجر الإطار الخلفي من اليسار، ما تسبب في اصطدام السيارة بالرصيف ناحية السكة الحديد.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين من الركاب، وجرى نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي، وتولت النيابة التحقيق.