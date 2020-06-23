القومى للمرأة يهنئ السفيرة هيفاء أبو غزالة لفوزها بجائزة المرأة العربية المتميزة لعام 2020

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بمناسبة فوزها بجائزة المرأة العربية المتميزة لعام 2020 في حقل العمل في المنظمات الدولية. أعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بفوز السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بجائزة المرأة العربية المتميزة لعام 2020 ، مشيرة إلى أن هذه الجائزة تعد تتويجآ لدورها المثمر والفعال فى مجال الدفاع عن حقوق وحريات المرأة العربية وخاصة من خلال عملها فى المنظمات الدولية ، موكدة على أن السفيرة هيفاء أبو غزالة نموذج نسائي مشرف تستحق تقلد أعلى المناصب متمنية لها دوام التوفيق والنجاح.الجدير بالذكر أن السفيرة هيفاء أبو غزالة تتمتع بسجل مشرف ومسيرة كبيرة من العطاء والنجاحات للمرأة العربية في جميع المواقع والمسؤوليات التي تولتها بجدارة ، إذ سبق لها أن تسلمت مناصب أممية مهمة في الأمم المتحدة وعملت وزيرة للسياحة والآثار في الأردن وعضوة في مجلس الأعيان كما تولت قيادة الاتحاد النسائي الأردني لعدة سنوات وكذلك مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى منظمات المجتمع المدني.