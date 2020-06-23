محافظ دمياط تتفقد رأس البر لمتابعة الأعمال النهائية بالسوق الحضاري

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة ميدانية اليوم الثلاثاء، برأس البر، حيث رافقها خلالها اللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

واستهلت المحافظ تلك الزيارة بتفقد شارع النيل، وذلك لمتابعة الجهود التى تقوم بها الوحدة المحلية للتصدى لمخالفات البناء بالمحال التجارية به، إذ شددت على التصدى وبكل حسم لكافة صور المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وواصلت المحافظ جولتها بزيارة السوق الحضارى بشارع النيل الذى يعد نقل نوعية بالمنطقة، حيث يتضمن 5 باكيات بإجمالى 192 وحدة تشتمل أيضاً على دورات مياه وكافيتريا بالإضافة إلى الجزء الإدارى، حيث تابعت المحافظ الأعمال النهائية و تنسيق الموقع المحيط بالسوق وكذلك عمليات تطهير و رفع المخلفات بضفة النيل، كما تابعت المحافظ أيضاً أعمال تنسيق الموقع العام و كورنيش النيل بمشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين بإجمالى 12 عمارة سكنية، والتى كانت تعد آخر منطقة عشوائية بمحافظة دمياط.

وشددت عوض على سرعة نهو جميع الأعمال النهائية بالمشروعين تمهيدًا لافتتاحهم قريباً لافتة إلى أن ما تشهده رأس البر من مشروعات حضارية تعد نقلة نوعية لإستعادة مكانتها على الخريطة السياحية.