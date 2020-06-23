محافظ دمياط تتابع سير امتحانات الثانوية الأزهرية

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية إلى معهد فتيات دمياط، وذلك لمتابعة سير عملية امتحانات الثانوية الأزهرية والتي انطلقت أول أمس الأحد.

حيث كان في استقبالها السيد سراج رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية، إذ تفقدت المحافظ لجان الامتحانات للتأكد من كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية، والالتزام بمسافات متباعدة بين الطالبات، وكذلك ما يتم تنفيذه من إجراءات على البوابات لتسهيل عملية الدخول وإخضاعهن للفحص بأجهزة الكشف الحراري وإلزامهن بارتداء الكمامة الواقية.

وتواصلت عوض، مع الطالبات للاطمئنان على مستوى امتحان الميكانيكا، معربة عن أصدق أمنياتها لهن بالتوفيق، وتفقدت المحافظ أيضاً غرفتى الطبيب والعزل، واستمعت إلى شرح تفصيلى من الطبيبة والزائرة الصحية عن الإجراءات المتبعة مع أية حالة تظهر عليها أعراض ومدى توافر المستلزمات الطبية.

وأشادت المحافظ بما يتم تنفيذه من تدابير وقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة الطلاب والمشرفين على الامتحانات.