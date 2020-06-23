جامعة بني سويف تدشن وحدة الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن تدشين وحدة الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، وإنشاء معمل الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مؤسسة "SAS" العالمية.

يأتي ذلك في ضوء تحقيق أهداف استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي الرامية إلى تمكين الأجيال القادمة من أدوات الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقديم الحلول الذكية.

وأوضح الدكتور منصور، أن الوحدة متخصصة في بحث وتطوير وابتكار حلول الذكاء الاصطناعي في مجال تحليل علوم البيانات، مشيرا إلى تنوع أوجه التعاون مع المؤسسة الدولية الذي يشمل تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة المتميزين على تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحديث البرامج الدراسية لعدد من كليات الجامعة وإنشاء شهادات دولية مشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وخلق فرص التعاون مع عدد من الجامعات الدولية، الأمر الذى بدوره ينعكس ايجابيا بارتفاع التصنيف العالمي للجامعة.