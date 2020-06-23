"مواني السعودية" تعلن ربط مينائي "جبل علي" الإماراتي و"السخنة" في مصر

أعلنت الهيئة العامة السعودية للمواني "مواني"، اليوم الثلاثاء، أنها، وبالشراكة مع مجموعة "مواني دبي العالمية"، تمكنت من ربط مينائي جبل علي في الإمارات والسخنة في مصر، من خلال ميناء جدة الإسلامي على البحر الأحمر.

وبحسب بيان، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، يعتبر هذا الربط أول خط ملاحي مباشر يربط بين أهم المواني في قارتي آسيا وأفريقيا لخدمة نقل الحاويات على ساحل البحر الأحمر.

وتستهدف الهيئة العامة السعودية للمواني من إطلاق هذا الخط، إلى تعزيز دور ميناء جدة الإسلامي في الربط المباشر بين مواني الشرق والغرب بحكم موقعه الاستراتيجي بين قارات العالم الثلاث، للمساهمة في تيسير سلاسل الإمداد العالمي، بما يُسهم في زيادة كميات المسافة، وكسب الحصة السوقية الأكبر من السفن العابرة على ساحل البحر الأحمر.

ويوفر الخط الملاحي الجديد، تسيير رحلات منتظمة بشكل أسبوعي لنقل الحاويات بين مينائي جبل علي الواقع على الخليج والعين السخنة على البحر الأحمر، بواسطة ميناء جدة الإسلامي، بالإضافة إلى زيادة حجم الشحنات بين الميناء ووجهات البحر الأحمر الرئيسية.

ويعد هذا الخط الملاحي المباشر امتدادا لعقد الإسناد الجديد الذي أبرمته الهيئة العامة للموانئ السعودية، في ديسمبر الماضي، مع مجموعة "مواني دبي العالمية"، لتطوير وتشغيل محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي.

وبموجب ذلك الإسناد يتم جذب استثمارات ضخمة لتحسين وتحديث المحطة الجنوبية، بالإضافة إلى إيجاد فرص تجارية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، مما سيُسهم في وصول الطاقة الاستيعابية للميناء السعودي إلى 3 ملايين حاوية نمطية.