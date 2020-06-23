الإفتاء الروسي يؤيد قرار السعودية بشأن الحج هذا العام

أعلن مجلس الإفتاء في روسيا، اليوم، تأييده لقرار السلطات السعودية بشأن تنظيم فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات، من الموجودين داخل المملكة فقط بسبب جائحة كوفيد 19، ويحث المؤمنين على انتظار الحج في العام المقبل، وفقًا لبيان تم نشره، على موقع المجلس.

وقال نائب رئيس مجلس المفتيين في روسيا، روشان أبياسوف، بحسب البيان الذى أوردته وكالة سبوتنيك الروسية: "إن الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، ومجلس الإفتاء في روسيا برئاسة المفتي الشيخ رافيل عين الدين، يؤيدان بشكل كامل القرار الحكيم، الذي اتخذته السلطات السعودية للحد من عدد الحجاج هذا العام".

وحثّ أبياسوف المؤمنين على "التعامل بمسؤولية كاملة حيال هذا الوضع"، وعدم الخضوع للاستفزازات، و"التحلي بالصبر والانتظار لموسم الحج العام المقبل" ، وكذلك "التوجه لله تعالى بالدعاء لتسريع إنهاء هذا الاختبار".

تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، الانتهاء من إعداد خطط تنفيذية استثنائية لتنظيم موسم الحج، تتضمن كل المتطلبات الطبية، بما فيها العزل الصحي للحجاج قبل وبعد الحج؛ مؤكدة أنّ الأعداد لن تتجاوز 10 آلاف، وجميعهم من المتواجدين على الأراضي السعودية.

وأكد وزير الحج السعودي، محمد بنتن، أنّ أعداد الحجاج ستكون محدودة جدا، وأن أعدادهم قد لا تتجاوز 10 آلاف، ولا وجود أي احتمالية لمشاركة حجاج من الخارج.