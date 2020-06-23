محافظ دمياط تبحث إجراءات تسكين الوحدات التجارية بسوق فارسكو

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد واللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالسوق الحضارية بفارسكور والمقرر افتتاحه قريباً.

وبحثت المحافظ آليات تسكين الوحدات التجارية بمبنى السوق والتي ستجري من خلال إجراء قرعة، على أن يجري تخصيص وحدات الطابق الأرضي البالغ عددها 20 وحدة لتجارة الأسماك والدواجن واللحوم.

أكدت المحافظ توزيع الأنشطة بالسوق وفقاً لمنظومة محددة، باعتبارها مجمع متكامل يهدف إلى منع ظاهرتي الباعة الجائلين والعشوائية بتكلفة إنشاء بلغت 10 ملايين جنيه.

كما وجهت بالبدء في اتخاذ إجراءات تعيين مديرين للإدارتين المالية والإدارية وفرد أمن وعمال للنظافة، مشددة على وضع خطة عمل لإدارة المنظومة بالسوق ومنع أية تجاوزات أو مخالفات.