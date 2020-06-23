وصول 22 عربة قطار روسية جديدة لميناء الإسكندرية

وصلت صباح اليوم، نحو 22 عربة قطار روسية جديدة على رصيف ميناء الإسكندرية، من إجمالى 30 عربة تمثل الدفعة الأولى من صفقة 1300، قادمة لصالح هيئة السكة الحديد، حيث إن العربات الروسية الجديدة والتى وصلت حتى الآن عربات عادية ذات تهوية ديناميكية، حيث بدأت الأوناش فى إنزالها من السفينة القادمة من روسيا.

كما سيجري تسليم باقي الدفعات تباعا، 30 عربة شهريا، وتعمل وزارة النقل والممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تحديث أسطول عربات القطارات والجرارات، والذي سيشهد طفرة كبيرة الشهر المقبل، تزامنا مع توريد الجرارات الأمريكية الجديدة، وعربات القطارات، وهو ما سيعمل على القضاء على الأعطال المزمنة.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن صفقة العربات الجديدة البالغة 1300 عربة عادية ومكيفة وعادية مكيفة، متوقع توريدها بالكامل لصالح هيئة السكة الحديد قبل نهاية 2023، حيث مخطط توريدها على دفعات شهرية بواقع 30 عربة كل دفعة، وتوريد 180 عربة منها قبل نهاية العام الجارى، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث منظومتها الأساسية رغم جائحة كورونا، حيث يتم حاليا تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، موضحاً أن الهيئة ستقوم بتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأشار رئيس السكة الحديد، للوطن، إلى أن تكلفة صفقة الـ1300 عربة قطار جديدة تصل إلى 1.065 مليار يورو، ويجري تمويلها في صورة قرض ميسر، وجري إنهاء إجراءات تفعيله والاستجابة لمطالب البنك الممول لتكلفة الصفقة الأكبر في تاريخ السكة الحديد، مضيفا أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية ستخضع يوميا لعمليات تعقيم وتطهير للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن جميع محطات السكك الحديدية معقمة تماما لمنع انتشار فيروس كورونا.