محافظ المنوفية يقرر غلق صيدلية مخترع علاج كورونا "الوهمي"

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، غلق صيدلية الدكتور حاتم شعبان جمعة الكائنة بناحية تلا لمدة شهر، لمخالفته قانون مزاولة الصيدلة وإعلانه اكتشاف علاج لمصابي فيروس كورونا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان جرى العثور على عبوات بالصيدلية المذكورة، تحتوي على أعشاب مجهولة المصدر وزجاجات تحتوي علي خل تفاح وعسل أبيض وعسل أسود لاستخدامهما لعلاج فيروس كورونا.

كما قرر المحافظ غلق صيدلية أخرى بناحية سبك الأحد مركز أشمون لمدة شهر لمخالفتها للقانون،وعدم النظافة.

وأكد أبو ليمون استمرار الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة، للحفاظ على سلامة المواطنين.