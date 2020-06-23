مصدر: تعافي مساعد وزير الطيران المدني من فيروس كورونا

أكد مصدر رسمي بوزارة الطيران المدني، أن الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، تعافي من فيروس كورونا المستجد، ومن المنتظر أن يعود لممارسة عمله ونشاطه قريبا بوزارة الطيران المدني.

وأضاف المصدر، أن الطيار مناع كان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وخضع للعلاج وتماثل حاليا للشفاء وسوف يعود قريبا للعمل.

كان الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، أعلن خلال المؤتمر الصحفي الأول مع محرري الطيران المدني، الثلاثاء الماضي، أن مساعده كان يمر بوعكة صحية، مؤخرا، وأنه يتماثل للشفاء، وسوف يعود لممارسة عمله خلال الأيام القليلة المقبلة.