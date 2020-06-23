ما عدا الجمعة والأحد.. "الأسقفية" تقرر عودة القداسات من السبت

قررت الكنيسة الأسقفية في مصر، إعادة فتح الكنائس للخدمات والشعائر الدينية عدا أيام الجمعة والأحد اعتبارًا من السبت المقبل، وذلك بعد الاطلاع على بيان رئيس الوزراء بخصوص استئناف الخدمات الروحية بالكنائس.

وقالت الكنيسة، في بيان لها، إنه تقرر عقد الاجتماعات خلال أيام الأسبوع الأخرى فى الصباح أو المساء حسب ظروف كل كنيسة مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياطات الآتية: "مراعاة تقليل أعداد المصلين وهذا ربما يتطلب عمل أكثر من اجتماع خلال الأسبوع وفقا لظروف كل كنيسة، التأكيد على ضرورة التباعد أثناء الخدمات، التأكيد على إرتداء الكمامة لكل مُتعبد، وتطهير أماكن العبادة قبل وبعد الاجتماعات، توفير المواد المطهرة للمتعبدين أثناء العبادة".

وأضافت الكنيسة: "نرجو الالتزام بعدم الحضور إلى الكنيسة فى حالة ظهور أى أعراض (السخونة، الكحة، التهاب الحلق، ضيق التنفس) لأي من أفراد الأسرة، ويفضل حضور الأسرة لاجتماع واحد على الأكثر فى الأسبوع".

واختتمت الكنيسة بيانها بالقول: "نحن نصلي أن يتدخل الله القدير في إنهاء الوباء، وأن يشفي كل مريض ويحفظ بلادنا من كل شر".