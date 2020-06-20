مطران الأسقفية يدعو للصلاة من أجل حل عادل لمشكلة سد النهضة

أعرب المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، عن أسفه لتعثر مفاوضات سد النهضة.

وقال المطران، في بيان له، إن طلب مصر، لتدخل مجلس الأمن، يؤكد حرصها على الوصول إلى حل ودي يحقق العدل في توزيع مياه النيل على شعوب المنطقة، معربا عن أمله في أن تدرك أثيوبيا، أولوية وأهمية العلاقات والتعاون مع دول الجوار، وأن النيل هو هبة من الله للشعوب التي تعيش على ضفافه.

وأضاف المطران، أنه على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره في ضمان الوصول إلى حل يضمن صالح كل شعوب المنطقة ويجنب الصراعات، داعيا إلى الصلاة حتى يتحقق حلا مرضيا لكل الأطراف بالتفاوض الودي.