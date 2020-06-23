صور.. هبوط أرضي يسبب تصدع 11 منزلا في ميت أبو الحارث بالدقهلية

تسبب هبوط أرضي في تصدع عدد من المنازل في قرية "ميت أبو الحارث" التابعة للوحدة المحلية بمركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم.

وتلقت رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة أجا، استغاثة من أهالي القرية، فانتقلت والفريق المعاون من الإدارة الهندسية والشؤون القانونية مع قوه من شرطة مركز أجا وقوه الحماية المدنية، إلى مكان الشكوى للمعاينة على الطبيعة.

وأكدت رحاب المزين، في تصريحا صحفية، أنه بالمعاينة تبين وجود هبوط في أرضية بعض المنازل فى شارع البحر بقرية ميت أبو الحارث بلغ ما تم حصره 11 منزل متلاصق وتصدع بالجدران 6 منهم به خطورة داهمة.

وأوضحت أنه تقرر عرض 5 منازل منهم آيلة للسقوط على لجنة هندسية للإنشاءات وجار فحصهم من قبل الإدارة الهندسية برئاسة المركز.

وقررت تشكيل لجنة لمعرفة أسباب الانهيار الأرضىي الذي حدث بالمنطقة، وتحديد طرق المعالجة له.