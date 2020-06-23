فيديو.. ممرضة متعافية من كورونا تروي تجربتها مع الفيروس

قالت صابرين سيد الممرضة بمستشفى الساحل بمنطقة شبرا، إنها أصيبت بفيروس كورونا قبل بدء امتحانات ابنتها بالثانوية العامة، لكنها تعافت ليلة امتحان اللغة العربية، وقررت دعم ابنتها.

وأضافت الممرضة المتعافية من الفيروس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى عبدالعزيز ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة "dmc"، أنها ممرضة بقسم الطوارئ بالمستشفى التي تستقبل حالات مصابة بكورونا، موضحة أن الأعراض ظهرت عليها يوم 7 مايو الماضي، حيث شعرت بسخونة بالجسم، وسرعة بالتنفس، وألم وتكسير بجسمها، وسعال جاف.

وعلى الفور تواصلت مع الخط الساخن (105)، وتم تحويلها لمستشفى حميات العباسية، وأُخذت منها المسحة، وطُلب منها عزل نفسها حتى ظهور النتيجة.

وشرحت صابرين سيد، أنها كانت لاتستطيع الحديث بعد إصابتها بسبب تأثر جهازها التنفسي بالفيروس، مؤكدة أنها عزلت نفسها عن أسرتها فور شعورها بالأعراض، وظهرت النتيجة بعد يومين وكانت إيجابية، وشعرت بالخوف خصوصا لأن ابنتها في الثانوية العامة.

وأكدت أن ابنتها فرحت بعودتها وشفائها، وأدت جيدًا بالامتحان الأول، موضحة أنها رفضت دخول مستشفى العزل وقررت عزل نفسها في المنزل، لكي تكون بجوار ابنتها بامتحانات الثانوية العامة.