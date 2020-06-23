بوتين: الإجراءات التي اتخذناها لمكافحة كورونا أنقذت آلاف الأرواح

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 23 يونيو، إن الإجراءات التي اتخذتها روسيا في مكافحة تفشي وباء كورونا ساهمت في إنقاذ آلاف الأرواح.

وشكر الرئيس الروسي في كلمة متلفزة، شعبه على الجدية التي أظهرها خلال التعامل مع فترة تفشي وباء كورونا في البلاد، قائلا: "أصدقائي الأعزاء، أود مرة أخرى أن أتقدم بخالص الشكر لكم جميعا على موقفكم المسؤول تجاه صحتكم وسلامة أحبائكم، وعلى الدعم المتبادل، في الفترة التي مررنا بها خلال أخطر مراحل تفشي الوباء"، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف بوتين "أظهر القطاع الصحي في روسيا القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ، ففي البلدان الأخرى أدى العبء الزائد في العيادات إلى ارتفاع معدل الوفيات".

وأكد بأنه بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها، تمكنت روسيا من كسب الوقت وتأخير ذروة الوباء بنسبة تتراوح بين شهر ونصف الشهر إلى شهرين.

وتابع الرئيس الروسي، خلال كلمته اليوم، "منذ البداية، قمنا بتحليل الوضع على أساس يومي مع الخبراء والعلماء، قمنا بدراسة خيارات مختلفة لإمكانية تطور الأحداث، مدركين أن الخطر قريب، بعد كل شيء، تم تسجيل بؤر عدوى بالقرب من حدود روسيا".

وأكد أنه بفضل تعزيز تدابير الحماية الصحية على الحدود، تمكنت روسيا من صد الضربة الأولى وتأخير الوباء.