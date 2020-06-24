وزير الخارجية الأسبق: ليبيا وإثيوبيا أهم الملفات رغم كورونا

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن ملفي ليبيا وإثيوبيا أهم من كل الملفات المطروحة على الساحة حتى لو كان فيروس كورونا.

وأضاف العرابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد" أن دولة إثيوبيا ضربت بعرض الحائط كل الاتفاقات والمواثيق ونحن في منعطف غريب حاليا.

وتابع عرابي أنه بالنسبة للملف الليبي كان ينتظر أن يصدر قرار صريح من الجامعة العربية يدين التدخل الأجنبي في ليبيا وأن ما صدر لا يليق بالحدث وهو يعكس رسالة خاطئة تصل لتركيا بإبقاء الحال على ما هو عليه.

واستكمل عرابي أنه كان يتوقع أيضا أن تعلن الجامعة العربية موقف عربي موحد في ملف سد إثيوبيا بعد التأخر وإدانة صريحة ولكن لم يحدث أي ضغط على إثيوبيا أو مساندة خاصة أنه ملف وجودي لمصر.

وتوقع عرابي أنه ينعقد مجلس الأمن قبل ملء السد الإثيوبي ولكن القرار غير مضمون توقيته، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية عليها مسئولية كبيرة وتبذل جهدا قويا وأنه من المشين أن يصمت حلف الناتو على تعديات أردوغان وتركيا في ليبيا خاصة ان تركيا عضو في الحلف وأن تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون متأخرة رغم أنه في محلها .

وشرح عرابي أن الشعب الليبي مر بفترات صعبة ولاىبد من مساعدات من الدول الخارجية سواء من دول الجوار أو الدول الأوروبية.