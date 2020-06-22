شكري: مصر لم تطلب أي عمل قسري من مجلس الأمن تجاه أثيوبيا في أزمة السد

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر لا تريد أي عمل قسري من قبل مجلس الأمن الدولي تجاه أثيوبيا، وإنما طلبت من المجلس أن يدعو أثيوبيا للعودة إلى المحادثات، من أجل حل عادل ومتوازن، وأيضا أن يحثها للامتناع عن التصرفات الأحادية، وتحذيرها من أن ملء السد بدون اتفاق يشكل خطرا حاضرا وواضحا لمصر، مع اعتبارات أنه أيضا يهدد السلم والأمن الدوليين.

وقال "شكري" في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس"، إن مسؤولية مجلس الأمن الدولي، أن يسمي التهديدات وثيقة الصلة بالسلم والأمن الدوليين، وبالتأكيد فإن التصرفات الأحادية من قبل أديس أبابا، تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

ولفت وزير الخارجية، إلى أن مصر، في مناسبات عدة فيما يتعلق بالمسألة كانت مرنة ومريحة، لكنه أكد أنه لا يرى إرادة سياسية مماثلة لدى الجانب الأثيوبي.