عاجل.. الحكومة: عودة الدوري قرار دولة وسينفذ

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء قرر عودة المسابقات الرياضية ومن ضمنها دوري كرة القدم المصري، مؤكدا أن عودة الدوري هو قرار دولة وسيتم تنفيذه.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن النشاط الرياضية والمسابقات وفي مقدمتها الدوري هو قرار دولة، ولن يتم التراجع عن هذا القرار وباقي القرارات إلا في حال تغير المعطيات الموجودة والذي يحدد ذلك عدد الوفيات ونسب الإصابات الحرجة، مشيرا إلى أن الوفيات أعدادها معقولة والإصابات الحرجة في تناقص.

وشدد سعد على أن شراسة الفيروس بدأت تقل ونسبة الإصابات الحرجة وصلت لـ2.5% بعدما كانت 5%.