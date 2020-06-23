فتح السينمات والمساجد.. أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم لمواجهة كورونا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا بشأن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، بعد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وتستعرض "الوطن" أبرز الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء اليوم لمواجهة الفيروس المستجد، اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 27 يونيو الحالي على النحو التالي:

قرارات مجلس الوزراء اليوم

- إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ومراكز الشباب، مع السماح فقط بتواجد 25% من طاقتها الاستيعابية، مع استمرار منع تناول الشيشة في هذه المناطق.

- موعد غلق المحال يبدأ من الساعة 9 مساءً، أما المطاعم والمقاهي من الساعة 10 مساءً.

- الاستمرار في غلق الأماكن التي يحدث بها تكدسات شديدة للمواطنين مثل الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

- استمرار عمل وسائل النقل الجماعي من الساعة 4 فجرًا حتى منتصف الليل.

- فتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية، مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية مثل صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، مع استمرار غلق دورات المياه الملحقة بدور العبادة.

- تعليق إقامة المناسبات بالأماكن الملحقة بدور العبادة.

- السماح بفتح السينمات والمسارح والمراكز الثقافية مع السماح فقط بتواجد 25% من طاقتها الاستيعابية، مع الالتزام بكل إجراءات التباعد للحد من انتشار الفيروس.